Podczas spotkania w Truskawcu przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy i marszałek Sejmu RP omówili kwestie realizacji wspólnych projektów przez Polskę i Ukrainę.

Andrij Parubij i Marek Kuchciński wzięli udział w II Forum Rozwoju Lokalnego w Truskawcu. Podczas rozmów omówiono szereg kwestii, w tym związanych ze współpracą regionalną w ramach Strategii Karpackiej.

„Porozumieliśmy się w sprawie realizacji kilku projektów infrastrukturalnych pomiędzy Polską i Ukrainą. Nasze plany polegają na tym, by do ogólnej strategii rozwoju regionu karpackiego włączyć jak najwięcej środków UE, w czym interes ma zarówno Ukraina jak i inne kraje regionu” – powiedział Andrij Parubij.

Z kolei Marek Kuchciński zwrócił uwagę na znaczenie rozszerzenia współpracy pomiędzy Ukrainą i Polską w różnych sferach. „Wyczuwalny jest brak odpowiedniej liczby punktów granicznych” – stwierdził marszałek Sejmu RP, zwracając uwagę na potrzebę rozwoju infrastruktury w Karpatach. „Na granicy polsko-niemieckiej było 43 przejścia graniczne. I jeszcze w 2004 roku, na kilka miesięcy przed wejściem Polski do UE korzystało z nich ponad 90 mln ludzi. Na polsko-ukraińskiej granicy przejść jest jest jedynie 14 – w 2016 roku obsłużyły one 22 miliony ludzi. Dlatego jeden z głównych celów naszego działania to doprowadzenie do uruchomienia jak największej liczby przejść, aby ruch odbywał się maksymalnie komfortowo dla każdego” – powiedział Marek Kuchciński.

W II Forum Rozwoju Lokalnego w Truskawcu, które odbyło się w dniach 23-25 czerwca 2017 roku wzięło udział ponad 400 uczestników z Polski, Ukrainy, Węgier, Słowacji, Rumunii i innych krajów. Omawiane były kwestie związane z rozwojem w regionie karpackim, decentralizacją i energetyką.

Na podstawie: rada.gov.ua, oblrada.lviv.ua