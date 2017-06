Od dziś kursuje szynobus Kowel-Chełm

W poniedziałek, 12 czerwca, o godzinie 11.53 czasu kijowskiego z Kowla w obwodzie wołyńskim wyjechał pierwszy rejsowy pociąg do polskiego Chełma.

„To kolejny ważny projekt mający na celu rozszerzenie siatki połączeń transportowych pomiędzy naszymi krajami” – napisano w oświadczeniu na stronie Ambasady Ukrainy w Polsce. W ocenie przedstawicielstwa dyplomatycznego Ukrainy, więcej połączeń kolejowych pomoże na rozładowanie ruchu na przejściach drogowych.

Pociąg ma wyjeżdżać codziennie o 11.53 czasu ukraińskiego z Kowla. O godzinie 12.38 planowany jest przyjazd do Jagodina, o 13.15 – przekroczenie granicy polsko-ukraińskiej, a o 13.18 czasu ukraińskiego (12.18 czasu polskiego) przyjazd do Dorohuska. Przyjazd do Chełma jest planowany na godzinę 13.41. Z kolei w drogą powrotną na Ukrainę pociąg ma wyjeżdżać o godzinie 14.51 czasu polskiego, wyjazd do Dorohuska – o godzinie 15.12 (16.12 czasu ukraińskiego), a przyjazd od Kowla o godzinie 18.40 czasu ukraińskiego.

Połączenie jest obsługiwane przez szynobus PESA 630M, złożony z dwóch wagonów II klasy ze 187 miejscami. Bilet na trasę Kowel-Chełm ksztuje 203, 68 UAH.

Źródło: facebook.com/AmbasadaUkrainywPolsce, facebook.com/lviv.railway