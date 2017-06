Od północy obowiązuje ruch bezwizowy z Ukrainą

11 czerwca zaczęło obowiązywać porozumienie ws. ruchu bezwizowego pomiędzy Unią Europejską a Ukrainą, według którego obywatele Ukrainy mogą przebywać na terytorium UE bez wiz do 90 dni.

Prawo do pobytu na terytorium Unii Europejskiej w ciągu 90 dni w każdym okresie 180 dni przysługuje osobom posiadającym paszporty biometryczne. Do okresu 90 dni będą wliczane także pobyty przed 11 czerwca br. (zgodnie z regulacjami strefy Schengen pobyty te są sumowane). Według informacji MSW Ukrainy dokumenty biometryczne posiada jak na razie ok. 3 milionów obywateli Ukrainy. Osoby wjeżdżające na teren UE muszą także podać cel przyjazdu, posiadać ubezpieczenie oraz środki finansowe na czas pobytu na terenie UE. Odmowa wjazdu jest możliwa w wypadku stwierdzenia zagrożenia dla bezpieczeństwa i porządku publicznego ze strony danej osoby.

Liberalizacja wizowa nie dotyczy wjazdów do Wielkiej Brytanii i Irlandii.

W ciągu pierwszych 12 godzin najwięcej obywateli Ukrainy wjechało na teren UE przez granicę polsko-ukraińską – 381 osób z 620 przekraczających granicę drogą lądową.

Według ocen polskiej Straży Granicznej wprowadzenie ruchu bezwizowego nie wpłynie znacząco na sytuację na granicy polsko-ukraińskiej, mimo, że jest spodziewany wzrost ruchu granicznego. Wśród głównych przyczyn kolejek na granicy wskazuje się m.in. stan infrastruktury drogowej po stronie ukraińskiej, a także obowiązujące przepisy, zmuszające właścicieli zarejestrowanych w Polsce pojazdów, posiadających obywatelstwo ukraińskie do wjazdów na terytorium Polski raz na 5 dni, co w znaczący sposób zwiększa zagęszczenie ruchu na drogowych przejściach granicznych. „Wg danych Ministerstwa Cyfryzacji na dzień 30.11.2016 r. w Polsce zarejestrowanych było ponad 60 tysięcy pojazdów, których współwłaścicielami są obywatele Ukrainy. Tylko te pojazdy mogą generować ok. 4,5 mln przekroczeń granicy, czyli ponad połowę całego ruchu granicznego pojazdów osobowych na granicy z Ukrainą” – powiedziała rzecznik Straży Granicznej, por. Agnieszka Golias.

Przepustowość granicy powinna poprawić się w związku z uruchomieniem przejść w Dołhobyczowie i Budomierzu, a także dzięki zmianom infrastrukturalnym na przejściu w Korczowej po stronie polskiej, gdzie rozdzielono ruch towarowy od osobowego (podobne prace mają być wykonane po stronie ukraińskiej). Oczekiwana jest także budowa kolejnego przejścia granicznego Malhowice/Niżankowice.

Na podstawie: pravda.com.ua, strazgraniczna.pl,