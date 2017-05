Warsztaty: dziennikarstwo i analiza informacji

22 kwietnia w Brzozowie (woj. podkarpackie) odbyło się pierwsze spotkanie w ramach warsztatów dziennikarskich organizowanych przez Portal Polsko-Ukraiński polukr.net oraz Stowarzyszenie Przedsiębiorców i Rolników „Swojak”.

Liczba informacji trafiających każdego dnia do mediów, a za ich pośrednictwem do odbiorców przekazu informacyjnego rośnie w sposób lawinowy praktycznie z dnia na dzień. Ten proces stanowi wyzwania zarówno z punktu widzenia dziennikarza, zmuszonego do selekcji najważniejszych informacji i przedstawiania ich w określonym kontekście, jak i odbiorcy, który często ma problem z dokonaniem oceny trafiającego do niego przekazu i oddzieleniem przysłowiowego „ziarna od plew”, a co za tym idzie z wypracowaniem faktycznego obrazu rzeczywistości.

Ten stan rzeczy wymaga działań, polegających przede wszystkim na wypracowaniu wśród odbiorców nawyków krytycznego podejścia do otrzymywanych za pośrednictwem mediów informacji. Stąd koncepcja zorganizowania warsztatów dziennikarskich poświęconych tej właśnie problematyce.

Projekt skierowany jest przede wszystkim do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów pierwszych lat studiów, zainteresowanych tematyką związaną z polityką zagraniczną, stosunkami międzynarodowymi i dziennikarstwem, a jego głównym celem jest przekazanie uczestnikom warsztatów wiedzy w tematyce związanej z podstawami warsztatu pracy dziennikarskiej, podstawowych umiejętności z zakresu poszukiwania, analizy i krytycznej oceny informacji. Warsztaty te są skierowane przede wszystkim do osób, które planują związać swoją przyszłość z zawodem dziennikarza, jednak mogą okazać się ciekawą dla każdego, kto chce nauczyć się krytycznego podejścia do rzeczywistości, zwłaszcza w sferze dotyczącej polityki i wydarzeń międzynarodowych, a więc w obszarach, gdzie możliwości samodzielnej weryfikacji informacji są poważnie ograniczone.

Podczas pierwszego spotkania, które odbyło się 22 kwietnia w Brzozowie, w restauracji „Myla” uczestnicy zapoznali się z dwoma prezentacjami, poświęconymi podstawowym elementom pracy dziennikarskiej. Pierwsza z nich dotyczyła charakteru pracy dziennikarskiej, uwarunkowań i zasad związanych z wykonywaniem tego zawodu, jak również możliwości, zalet i wad związanych z tą profesją. Z kolei druga była poświęcona zasadom przygotowywania krótkich tekstów informacyjnych (tzw. newsów) będących podstawą pracy w obszarze dziennikarstwa informacyjnego.

Kolejne spotkania w ramach warsztatów dziennikarskich są planowane na połowę maja i początek czerwca tego roku. Po wakacjach planowana jest kolejna edycja tego projektu. Zainteresowanych udziałem zapraszamy do śledzenia stron organizatorów: www.polukr.net oraz www.swojak.org.

Dariusz Materniak, Artur Szczepek