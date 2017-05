Sąd wydał pierwszy wyrok ws. prowokacji w pobliżu granicy z Polską

Sąd rejonowy w Żółkwi w obwodzie lwowskim skazał na dwa lata pozbawienia wolności w zawieszeniu studenta z Kijowa, który nagrywał na wideo akcję zorganizowaną w pobliżu granicy polsko-ukraińskiej 29 marca br.

Wyrok został wydany z artykułu penalizującego działania przeciwko integralności terytorialnej Ukrainy. Zagraża za to do pięciu lat więzienia, jednak wzięto pod uwagę fakt współpracy oskarżonego z organami ścigania w czasie śledztwa. Miał on umówić się z osobami organizującymi akcję na dokonanie nagrania działań, realizowanych w dniu 29 marca w pobliżu granicy polsko-ukraińskiej. W tym dniu oskarżony kierował pracą fotoreporterów i operatorów kamer, którzy nagrywali przebieg akcji, a następnie umieścił jej zapis na specjalnie dla tego celu stworzonej stronie na Facebooku.

To pierwszy wyrok w tej sprawie. W areszcie śledczym na wyroki oczekuje jeszcze cztery osoby, które zorganizowały zgromadzenie, w którym wzięło udział ponad 200 osób, które podając się za członków mniejszości polskiej występowali przeciwko rzekomym represjom wobec Polaków na Ukrainie. Każdy z uczestników otrzymał za udział w zgromadzeniu ok. 200 UAH.

Na podstawie: zaxid.net