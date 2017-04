Ministerstwo Obrony Litwy: Ukraina prosi sojuszników o rozważnie możliwości wzmocnieina LITPOLUKRBRIG

Minister obrony Litwy Rajmundas Karobis ogłosił, że Ukraina prosi sojuszników o rozważenie możliwości wzmocnienia wspólnej Brygady Litewsko-Polsko-Ukraińskiej.

Jak przekazał korespondent agencji Unian, litewski minister wspomniał o tym podczas X Kijowskiego Forum Bezpieczeństwa. „Dzisiaj nasz premier (Salius Skvajarnjalis) spotkał się z prezydentem Poroszenką i także on zapytał ministra o możliwość włączenia kolejnych ukraińskich grup bojowych do tej brygady po to, by wzmocnić jej potencjał i aby stała się ona bardziej funkcjonalną” – powiedział Karobis.

Według niego, w początkowym stadium idea powstanie LITPOLUKRBRIG polegała na tym, by mogła ona zostać włączona do operacji pokojowych – mogłaby ona brać udział w operacjach pokojowych na Bałkanach. W ten sposób Karobis stwierdził, że mandat Brygady przewiduje udział w międzynarodowych ćwiczeniach wojskowych, ale także realizację działań i udział w operacjach w innych krajach w działaniach na rzecz utrzymania pokoju.

Minister skomentował również możliwość realizacji przedsięwzięć szkoleniowych wspólnie z innymi grupami bojowymi krajów członkowskich NATO. „Bezsprzecznie to możliwe, by dzięki mechanizmowi rotacyjnemu to doświadczenie, jakie nabywa Brygada, mogłoby być zastosowane gdziekolwiek indziej” – powiedział, dodając, że „rozumiemy niezwykłe możliwości tej Brygady i zobaczymy, co jak będzie można je wykorzystać”.

„Mówiąc o ćwiczeniach grup bojowych myślę, że istnieją inne opcje, formaty, a także pomoc, jaką udzielamy razem z

Amerykanami, Kanadyjczykami i Wielką Brytanią. Dlatego te specjalne ćwiczenia i misje szkoleniowe odpowiadające standardom NATO są być może bardziej efektywną opcją, ale jak powiedziałem, spróbujemy ustalić, co można zrobić w sprawie wzmocnienia mandatu Brygady Litewsko-Polsko-Ukraińskiej” – dodał Karobis.

Na podstawie: unian.net,