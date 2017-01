NATO odnawia kontrakt na transport czołgów. Beneficjentami Ukraina i Rosja

NATO przedłuży kontrakt na transport sprzętu i ładunków ponadwymiarowych z ukraińską firmą Antonov Airlines oraz rosyjskimi liniami Volga – Dnepr. Jest to wynikiem rozwiązania przez obu udziałowców spółki Rusłan International. Do jej realizacji nadal używane będą samoloty An – 124-100. Umowa zostanie podpisana w ramach programu Strategic Airlift Interim Solution (SALIS).

Zaprojektowane jeszcze w czasach ZSRR samoloty An-124-100 są obecnie jednymi z największych maszyn transportowych na świecie używanych zarówno dla celów cywilnych jak i wojskowych. Program SALIS ma zapewnić 12 krajom NATO ( w tym Polsce) oraz Szwecji i Finlandii możliwość transportu lotniczego dużych i nietypowych ładunków sześcioma samolotami AN – 124. Jednorazowo ten typ maszyny może przenieść 120 ton frachtu na odległość ponad 4800 kilometrów. Po zakończeniu misji w Afganistanie w 2014 roku Wojsko Polskie przetransportowało takim samolotem do kraju m.in. śmigłowce oraz pojazdy opancerzone.

Z końcem grudnia 2016 roku przestało istnieć konsorcjum Rusłan International. Udziały w nim miała ukraińska firma Antonov Airlines i rosyjska Volga – Dnepr. Obecnie operatorami są powstałe w Niemczech spółki Antonov SALIS i Rusłan SALIS. W latach 2017-2019 ukraiński przewoźnik będzie obsługiwał 40 % czarterów, zaś rosyjski 60%. Zgodnie z nowymi umowami, na które zgodziło się dziesięciu z partnerów, w tym Niemcy, Francja, Polska i Norwegia – samoloty Antonov zostaną zakontraktowane na 1600 godzin lotu w roku 2017, z czego 1080 będzie wylatane dla niemieckiego wojska.

Jak podała niemiecka telewizja ARD za jedną godzinę lotu Antonov SALIS otrzyma 37 509 euro. Rosyjski Rusłan SALIS zarobi jedynie 23 341 euro. Różnica w opłacie wynika przede wszystkim z wielkości taboru jakimi dysponują poszczególni przewoźnicy oraz kwestii organizacyjnych. Ukraińska spółka posiada tylko siedem samolotów An-124 Rusłan oraz pojedyncze maszyny typu An – 140, czy AN -178. Jej atutem jest natomiast jedyny na świecie, największy samolot transportowy An-225 Mrija. Niestety Antonov Airlines jako jedna z niewielu części koncernu Antonov przynosi dochody.

Volga – Dniepr Airlines posiada największą na świecie flotę samolotów służących do przewożenia niestandardowych ładunków. W jej skład wchodzi 10 samolotów An – 124 oraz pięć Iłów- 76. Dodatkowo rosyjska firma zapowiedziała zakup 20 samolotów transportowych Boeing 747-8.

Na podstawie: Defence.pk, defence24.pl