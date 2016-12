Ukraińsko-saudyjski samolot An-132. Pierwszy lot po nowym roku

Prezydent Ukrainy Petro Poroszenko i saudyjski książę Turki bin Saud bin Mohammed Al-Saud wzięli udział w pierwszej uroczystej prezentacji samolotu An-132D, która odbyła się w Kijowie. Maszyna powstaje w kooperacji ukraińskiego koncernu Antonow i saudyjskie firmy King Abdulaziz City for Science and Technology (KACST). Pierwszy lot ma odbyć się w przyszłym roku a uruchomienie produkcji planowane jest do roku 2019.

Uroczysty „rollout” nowego samolotu miał miejsce 20 grudnia 2016 roku w zakładach Antonowa w Kijowie. Przecięcia wstęgi dokonali wspólnie ukraiński prezydent Petro Poroszenko i saudyjski książę Turki bin Saud bin Mohammed Al-Saud, wiceminister obrony Arabii Saudyjskiej, którzy następnie symbolicznie zasiedli w kabinie pilotów. Maszyna powstała w ekspresowym tempie. Projekt został zatwierdzony wraz z umową dwustronną w maju 2015 roku. W lutym 2016 był już gotowy kompozytowy kadłub, a pierwszy lot planowano na połowę bieżącego roku, lecz jak to często bywa z nowymi konstrukcjami, pojawiły się problemy techniczne i opóźnienia. Mimo to prototyp został już ukończony i spodziewany pierwszy lot An-132D ma odbyć się tuż po nowym roku.

Samolot An-132D powstał w ekspresowym tempie dzięki połączeniu saudyjskich pieniędzy i technologii koncernu Antonow, który stworzył bezpośredniego następcę maszyn An-32. Jest to popularny, turbośmigłowy górnopłat transportowy opracowany w latach siedemdziesiątych minionego stulecia i eksploatowany na całym świecie. Zbudowano ponad 360 egzemplarzy z których około 300 jest nadal w czynnej służbie. Obecnie ukraińska firm oferuje znacząco zmodernizowane warianty, takie jak np. An-32B-300 napędzany silnikami Rolls-Royce AE 2100.

An-132, ma charakteryzować się dwukrotnie większym zasięgiem, lepszą ładownością oraz krótkim startem i lądowaniem z nieutwardzonych lotnisk. Samolot otrzymał wiele komponentów produkcji zachodniej, co z pewnością wpłynie na jej konkurencyjność. Napęd stanowią dwa silniki Pratt&Whitney Canada PW150 z sześciołopatowymi śmigłami R408 firmy Dowty Propellers Company. W pełni cyfrową awionikę dostarcza koncern Honeywell, a system podtrzymywania życia Liebherr. Szeroko zastosowano w strukturze maszyny nowoczesne stopy i kompozyty. Dzięki temu warunki pracy załogi znacznie się poprawią, podobnie jak osiągi płatowca. Planowana maksymalna prędkość przelotowa to 550km/h a pułap – 9 tys. metrów. Zasięg przy maksymalnym ładunku o masie 9,2 tony ma wynosić 1270 km. Maksymalny dystans lotu ma natomiast przekraczać 4400 km.

Kabina ładunkowa o długości 13,45 m (16,6 wraz z rampą) oraz szerokości 2,4 m pomieści gabaryty o objętości 58m3. Planowany ładunek to np. dwa pojazdy opancerzone Panhard VBL, 75 żołnierzy, 46 spadochroniarzy z pełnym wyposażeniem lub 27 rannych na noszach. Ładownia wyposażona jest w tylną rampę oraz wbudowany podnośnik, który umożliwia załadunek ciężkich obiektów w warunkach polowych. Planowe są również warianty specjalistyczne samolotu An-132, przeznaczone np. do walki radioelektronicznej, misji patrolowych czy zadań morskich, w tym wykrywania okrętów podwodnych.

Prototyp powstał w głównych zakładach Antonowa w Kijowie, ale docelowo produkcja seryjna ma być realizowana na licencji Antonowa w zakładach King Abdulaziz City for Science and Technology w Arabii Saudyjskiej. Jest to jeden z projektów związanych z dywersyfikacją dochodów tego kraju i planowanym stopniowym uniezależnieniu się od ropy.

Prototyp An-132D posłuży zarówno do testów technicznych i certyfikacyjnych, jak również w roli maszyny pokazowej dla potencjalnych nabywców. Wstępnie zakładano, że pierwszy lot odbędzie się w 2016 roku, jednak ostatecznie będzie on miał miejsce już w roku 2017. Produkcja seryjna powinna rozpocząć się najpóźniej w roku 2019. Pierwsze 8 egzemplarzy mają otrzymać saudyjskie siły zbrojne i służby państwowe.

Potencjalnie zakupem samolotów An-132 zainteresowani są też inni odbiorcy z Bliskiego Wschodu, ale również z Azji Południowo-Wschodniej i Ameryki Południowej. Wynika to z szerokiego stosowania w tych rejonach samolotów An-32, których An-132 jest bezpośrednim następcą o podobnych walorach użytkowych. Jednym z ważnych potencjalnych klientów są Indie, które obecnie poszukują następcy dla zmodernizowanych na Ukrainie samolotów An-32. Wśród rozważanych opcji jest zarówno An-132 jak też odrzutowy An-178.

Paweł Pieski