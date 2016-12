Bilet na pociąg z Kijowa do Przemyśla będzie kosztował ok. 600 hrywien (90 złotych)

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, 23 grudnia pojawią się pierwsze pociągi na trasie Kijów-Przemyśl. Według numeracji Koleji Ukraińskich będą one mieć symbol Interciti+ 705/706.

Pociąg ma kursować codziennie, a połączenie będą obsługiwać składy Hyundai Rotem (na zdj.). Podróż z Kijowa do Przemyśla potrwa 7 godzin i 40 minut, z powrotem – 7 godzin i 7 minut. Pociąg ma wyruszać ze stacji Kijów Pasażerski o godzinie 6.45 czasu kijowskiego i przyjeżdżać do Przemyśla o godzinie 13.25 czasu polskiego.

Z powrotem pociąg będzie wyruszał z Przemyśla o godzinie 14.26 czasu polskiego i przybywał do Kijowa o 22.33 czasu kijowskiego. W obu kierunkach pociąg będzie zatrzymywał się również we Lwowie. Podróż pomiędzy Przemyślem a Lwowem ma trwać ok. 2 godzin.

Cena biletu na trasie Kijów-Przemyśl ma wynieść 574 UAH (ok.90 złotych) w I klasie oraz 406 UAH (ok. 67 złotych) w II klasie. Dla trasy Lwów-Przemyśl ceny te mają wynieść odpowiednio 235 UAH (ok. 45 zł) i 172 UAH (ok. 35 zł). Dokładna wartość biletu będzie zależeć od kursu euro do hrywny.

Na podstawie: uz.gov.ua