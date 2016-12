Nowy gazociąg na Nowy Rok – „prezent” od prezydenta Rosji dla mieszkańców Krymu

Jak podała w swoim komunikacie Agencja Tass, prezydent Władimir Putin ogłosił rozpoczęcie tłoczenia gazu z kontynentalnej Rosji na Krym. Przesunięcie terminu dostaw z 1 lutego 2017 roku na koniec grudnia bieżącego roku może wynikać z obaw Moskwy przed ewentualnymi opóźnieniami w dostawach tego paliwa na Półwysep w bieżącym okresie grzewczym. Transport błękitnego surowca będzie możliwy dzięki połączeniu systemu istniejących na Krymie gazociągów z głównymi rurociągami Federacji Rosyjskiej.

Aby możliwy był transport gazu nad Morze Czarne niezbędne było uruchomienie gazociągu Kraj Krasnodarski-Krym. Dzięki temu połączeniu zapewnione zostaną nieprzerwane dostawy gazu zarówno dla odbiorców indywidualnych jak i dla przemysłu oraz elektrowni.

O zakończeniu prac nad synchronizacją rosyjskiej i krymskiej infrastruktury gazowej poinformował prezydent Rosji na specjalnej konferencji w dniu 23 grudnia. W swoim wystąpieniu Władimir Putin zauważył, że w okresie zimowego szczytu energetycznego na Krymie zużywane jest od 1,2 do 1,3 tys. MW energii elektrycznej. Obecnie na Półwyspie wytwarza się prąd o wartości 1-1,1 tys. megawatów.

Wraz z rozpoczęciem dostaw gazu na Półwysep Krymski rozpocznie się również budowa dwóch elektrowni o mocy 470 megawatów każda. Termin realizacji projektu wyznaczono na lata 2017 – 2018. Zdaniem Władimira Putina, w efekcie tych działań nastąpi całkowity wzrost produkcji prądu na Krymie do poziomu około 2 tys. MW, co umożliwi całkowite zaspokojenie potrzeb energetycznych Krymu. Ponadto, zgodnie z zapowiedziami prezydenta Rosji w ciągu 4 najbliższych lat zostanie wyremontowanych lub zbudowanych 8 przepompowni gazu, 70 km głównych magistral gazowych oraz 2,5 tys. km gazociągów doprowadzających paliwo bezpośrednio do odbiorców.

„Jest to w dłuższej perspektywie kolejna bardzo ważna decyzja dla rozwoju Krymu. Mam na myśli to, że przepływ gazu rosyjskiego na Półwysep Krymski pozwoli nam stworzyć zupełnie nową sytuację z punktu widzenia rozwoju całego kompleksu gospodarczego, rozwoju sfery społecznej Krymu i Sewastopola” – powiedział Putin podczas ceremonii inaugurującej pracę nowego gazociągu. Dzięki wideotransmisji z Krymu w uroczystości wzięli udział przebywający w Moskwie szef Republiki Krymu Siergiej Aksenow, Gubernator Sewastopola Dmitrij Owsiannikow, a z Symferopola – dyrektor generalny państwowego koncernu Czornomornaftohaz, Igor Szabanow.

Całkowita długość gazociągu Kraj Krasnodarski-Krym wynosi 358,7 km. Jego trasa biegnie między innymi nad jeziorem Tuzla i przez Cieśninę Kerczeńską. Dodatkowo wybudowano również boczną nitkę do Symferopola. Jej długość wynosi 27,3 km.

Roma Bojanowicz