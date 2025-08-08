Tusk: jest możliwe zamrożenie wojny Ukrainy z Rosją

Premier RP przeprowadził rozmowę z prezydentem Ukrainy 8 sierpnia 2025 roku w godzinach porannych

„Są pewne sygnały, które mogą wskazywać na możliwe zamrożenie konfliktu – nie chcę mówić o końcu wojny, ale o możliwym zamrożeniu. Może odbyć się to wcześniej niż później” – powiedział Tusk. Dodał, że Ukraina jest zainteresowana w tym, aby Polska i inne kraje europejskie były uczestnikami procesu pokojowego. „My także jesteśmy zainteresowani tym, aby w naszym regionie zapanował pokój” – powiedział Tusk.

Prezydent Ukrainy przeprowadził w ciągu ostatniej doby kilkanaście rozmów z liderami krajów sojuszniczych, poświęconych wnioskom ze spotkania, jakie przeprowadził dwa dni temu w Moskwie wysłannik prezydenta USA, Steven Witkoff. W efekcie tych rozmów możliwe jest zorganizowanie w najbliższym czasie spotkania prezydentów USA, Rosji i Ukrainy.

Według nieoficjalnych informacji, strona amerykańska miała zaproponować Rosji wstrzymanie działań zbrojnych, podpisanie porozumienia rozejmowego, zniesienie większości sankcji, a także zatrzymanie przez Rosję kontroli nad zajętymi terytoriami Ukrainy przez kolejne 49 lub 99 lat.

Na podstawie: pravda.com.ua, ukrinform.ua