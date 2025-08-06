Trump planuje spotkanie z Putinem i Zelenskym

Prezydent USA zapowiedział rozmowy ws. zakończenia wojny rosyjsko-ukraińskiej

Spotkanie, według prezydenta USA, mogłoby odbyć się już w następnym tygodniu: na początku w formacie dwustronnym z Władimirem Putinem, a następnie z udziałem prezydenta Ukrainy.

W Moskwie odbyły się rozmowy, jakie z rosyjskim prezydentem przeprowadził specjalny wysłannik Donalda Trumpa do Rosji, Steven Witkoff. Ich rezultaty miał zrelacjonować Wołodymyrowi Zelenskiemu oraz liderem krajów europejskich Donald Trump podczas rozmowy telefonicznej, która odbyła się w środę, 6 sierpnia 2025 roku w godzinach wieczornych.

Komentując rozmowę z amerykańskim prezydentem Wołodymyr Zelensky stwierdził, że „Ukraina niezmiennie stoi na stanowisku, że wojna powinno się zakończyć i powinna zakończyć się uczciwie”. „Potrzebny jest nam trwały i sprawiedliwy pokój” – podkreślił ukraiński prezydent.

