UE i Polską będą rozwijać połączenia kolejowe z Ukrainą

Unia Europejska zdecydowała o przeznaczeniu 76 mln euro na budowę linii kolejowej do Lwowa.

„Jest to wyraźny sygnał, że Ukraina jest już częścią europejskiej sieci transportowej, a nasza integracja nie nastąpi w przyszłości, ale już teraz” – poinformował wicepremier ds. odbudowy Ukrainy, Ołeksij Kuleba. Projekt zakłada budowę odcinka torów kolejowych o europejskim rozstanie 1435 od stacji Mościska-II (gdzie istnieje już taki tor do granicy z Polską w Medyce) do stacji Skniliw na przedmieściach Lwowa. Długość projektowanego odcinka to blisko 73km.

Aktualnie zmierzają ku końcowi także prace modernizacyjne w przemyskim węźle kolejowym, które mają poprawić jakość infrastruktury szerokich torów po stronie polskiej (tory o rozstawie 1520mm). Dotyczą one linii nr 92 (Przemyśl-Medyka) i 614 (Żurawica-Hurko). Linia nr 92 jest używana w ruchu pasażerskim pomiędzy Polską a Ukrainą. Prace mają zakończyć się w 2026 roku.

Z punktó widzenia Ukrainy istotne znaczenie ma także budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego. Lotnisko projektowanego między Warszawą a Łodzią oraz węzeł kolejowy i transportowy ma być uruchomiony w 2032 roku. CPK ma mieć znaczenie zarówno z punktu widzenia obsługi ruchu pasażerskiego w całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej, ale również jako element logistyki wojskowej, na wypadek kryzysu lub wojny: lotnisko ma posiadać odpowiednie możliwości przyjmowania dużych samolotów transportowych, jak również odpowiednią infrastrukturę magazynową, warsztatową, ratowniczo-gaśniczą i podobną. Już w 2029 roku ma powstać pierwsza bocznica kolejowa, która będzie wykorzystywana w czasie budowy lotniska i po jej zakończeniu, do obsługi infrastruktury paliwowej lotniska.

Transport kolejowy ma coraz większe znaczenie dla ruchu osobowego w Polsce. Według prognoz, za 10 lat, tj. w 2035 roku, łączna liczba pasaeżerów korzystających z połączeń kolejowych ma wynieść od 556 do 630 milionów.

Na podstawie: PAP, rynekkolejowy.pl