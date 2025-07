Donald Trump zapewnił o dalszej pomocy dla Ukrainy

Prezydenci USA i Ukrainy przeprowadzili rozmowę telefoniczną

Prezydent Donald Trump po rozmowie telefonicznej, jaką określił jako „dobrą” zapowiedział dalszą pomoc USA dla Ukrainy. „To była bardzo dobra, bardzo strategiczna rozmowa” – powiedział Trump w czasie rozmowy z dziennikarzami w piątek, 4 lipca 2025 roku.

„Sytuacja jest dość trudna, zobaczymy, co będzie dalej” – powiedział amerykański prezydent w odpowiedzi na pytanie o rozmowy pokojowe z Rosją. Potwierdził także możliwość dostaw systemów Patriot dla Ukrainy, choć na razie nie wiadomo, kiedy miałyby one być zrealizowane.

Według portalu Defence Express, jak na razie wstrzymane zostały dostawy pocisków do zestawów Patriot, rakiet GMLRS do wyrzutni HIMARS, pocisków artyleryjskich 155mm oraz pocisków przeciwlotniczych powietrze-powietrze i ziemia-powietrze. Z punktu widzenia Ukrainy szczególnie problematycznym może okazać się wstrzymanie dostaw pocisków do zestawów Patriot, jakie pełnią istotną funkcję jeśli chodzi o możliwość zestrzeliwania rosyjskich pocisków balistycznych i hipersonicznych.

Na podstawie: ukrinform.ua, defence-ua.com