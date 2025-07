Trump zapowiada dostawy broni dla Ukrainy

Prezydent USA zapowiedział, że USA w najbliższym czasie znacząco zwiększą dostawy broni dla Ukrainy.

„Wyślemy im różny, bardzo zaawansowany technologicznie sprzęt wojskowy. Zapłacą nam za nie w 100 proc., tak jak chcemy. To będzie dla nas biznes” – powiedział Donald Trump podczas spotkania z dziennikarzami. Dodał, że USA będą dostarczać Ukrainie broń, a dostawy te będą opłacane przez kraju Unii Europejskiej i NATO.

Wśród dostaw mają znaleźć się także zestawy przeciwlotnicze Patriot i amunicja do nich, jak również pociski do systemów HIMARS, także o większym zasięgu, zdolne do atakowania celów na terytorium Federacji Rosyjskiej.

Kwestia dostaw uzbrojenia dla Ukrainy była także tematem rozmów pomiędzy prezydentem USA a sekretarzem generalnym NATO, Markiem Rutte, który 14 lipca 2025 roku spotkał się z Trumpem w Waszyngtonie. Amerykański prezydent stwierdził, że jeśli nie uda się osiągnąc porozumienia w ciągu 50 dni, USA nałożą na Rosję dodatkowe cła o wartości 100%.

Na podstawie: pravda.com.ua, tvn24.pl,