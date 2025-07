Specjalny wysłannik prezydenta USA przyjechał do Kijowa

Generał Keith Kellog ma spędzić na Ukrainie najbliższy tydzień

Przedstawiciel prezydenta USA pierwszego dnia wizyty na Ukrainie spotkał się z prezydentem Wołodymyrem Zelenskym. „Omówiliśmy sprawy związane z drogą do pokoju, to, co możemy zrobić razem, aby się do tego zbliżyć. To wzmocnienie obrony przeciwlotniczej Ukrainy, wspólna produkcja i zakupy uzbrojenia, razem z krajami europejskimi. A także sankcje wobec Rosji i tych, kto jej pomaga” – powiedział prezydent Ukrainy komentując efekty spotknaia z amerykańskim dyplomatą.

Podczas spotkania omówiono także aktualną sytuację na linii frontu, jak również potrzeby, jakie ma obecnie ukraińska armia.

Również dzisiaj, 14 lipca 2025 roku, prezydent USA Donald Trump zapowiedział przekazanie Ukrainie kolejnych dostaw uzbrojenia, w tym systemów obrony przeciwlotnicznej Patriot.

Na podstawie: pravda.com.ua,