Prezydent RP złożył wizytę w Kijowie

Andrzej Duda spotkał się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zelenskym

Według planów, to ostatnia wizyta polskiego prezydenta w stolicy Ukrainy w czasie kończącej się drugiej kadencji Andrzeja Dudy. Prezydent RP wziął udział w obchodach Dnia Konstytucji Ukrainy, przypadającego 28 czerwca.

Prezydent Ukrainy odznaczył Andrzeja Dudę Orderem Wolności, najwyższym cywilnym odznaczeniem, jakie może otrzymać obcokrajowiec na Ukrainie.

„Stworzyła się pomiędzy nami więź, która – mam nadzieję – będzie u fundamentów przyjaźni między naszymi narodami na lata, a nawet stulecia” – powiedział Andrzej Duda podczas spotkania z dziennikarzami w Pałacu Maryjskim, gdzie odbyło się spotkanie z ukraińskim prezydentem.

„Jestem dumny z moich rodaków i z tego co zrobili 24 lutego 2022 roku i w następnych dniach. To było coś, czego skali nikt się nie spodziewał. To było dla mnie niezwykle wzruszające. Mam nadzieję, że wielu Polaków i Ukraińców zachowa to w sercach i będzie opowiadało o tym swoim dzieciom” – powiedział prezydent RP odnosząc się do początku pełnoskalowej wojny z Rosją. Wyraził także nadzieję na rozwiązanie trudnych kwestii historycznych, jakie pozostają problematycznymi w polsko-ukraińskiej historii.

Andrzej Duda złożył także kwiaty na cmentarzu ofiar represji stalinowskich w Bykowni pod Kijowem.

Na podstawie: prezydent.pl