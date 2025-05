USA i Ukraina podpisały umowę ws. surowców mineralnych

Umowę podpisali minister gospodarki Ukrainy Julia Swiridenko oraz minister finansów USA, Scott Bessent

„Ta umowa jasno sygnalizuje Rosji, że administracja Trumpa jest oddana sprawie procesu pokojowego, w centrum jakiego jest wolna, suwerenna i rozwijająca się Ukraina w długookresowej perspektywie” – powiedziała minister gospodarki Ukrainy.

Zgodnie z zapisami umowy, wszystkie surowce pozostają własnością strony ukraińskiej. Ma powstać fundusz inwestycyjny, którym będą zarządzać oba kraje w formule 50/50 (żadna ze stron nie będzie mieć decydującego głosu). Umowa nie zakłada prywatyzacji firm po stronie ukraińskiej, nadal mają one należeć do Ukrainy, podobnie jak przedsiębiorstwa takie jak Ukrnafta czy Energoatom. Umowa nie zakłada także zobowiązań zadłużeniowych wobec USA ze strony Ukrainy, nie jest także sprzeczna z dążeniem Ukrainy do integracji europejskiej.

Zapisy umowy dotyczą 57 różnych minerałów występujących na terytorium Ukrainy. Szczegółowe kwestie dotyczące wydobycia mają regulować porozumienia techniczne.

Według informacji dziennika Kyiv Post, Donald Trump zgodził na sprzedaż Ukrainie pierwszej partii uzbrojenia o wartości 50 mln dolarów.

Na podstawie: pravda.com.ua, ukrinform.ua,