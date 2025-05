Europejscy przywódcy z wizytą w Kijowie

Prezydent Francji, a także premierzy Wielkiej Brytanii, Polski oraz kanclerz Niemiec w sobotę 10 maja 2025r. przybyli z wizytą do Kijowa.

Po rozmowach z prezydentem Ukrainy, miała miejsce również rozmowa telefoniczna z prezydentem USA Donaldem Trumpem, poświęcona m.in. kwestiom wdrożenia rozejmu na linii frontu, na morzu i w powietrzu na co najmniej 30 dni. Wcześniej deklarację w tej sprawie opublikowali Emmanuel Macron, Kir Starmer, Donald Tusk i Friedrich Merz we wspólnym oświadczeniu, wydanym jeszcze przed ich przybyciem do Kijowa.

„Wczoraj w Moskwie parada wstydu, dzisiaj w niszczonym i bombardowanym Kijowie słowa które przyjął do serca cały świat: idea rozejmu jest wspólną dla obecnych w Kijowie przywódców europejskich i prezydenta Donalda Trumpa” – powiedział podczas wystąpienia w Kijowie premier RP Donald Tusk.

Prace nad projektem porozumienia ws. wstrzymania ognia na co najmniej 30 dni trwają z udziałem dyplomacji USA. Rosja jak na razie nie odpowiedziała na tą propozycję.

Na podstawie: prawda.com.ua, ukrinform.ua,