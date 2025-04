Zelensky: Ukraina nie zmniejszy swojej armii

Według prezydenta Ukrainy, kwestia sił zbrojnych nie może podlegać negocjacjom

„Dla nas priorytetem jest silna armia. Dlatego to jedna z „czerwonych linii” – żadnego zmniejszenia naszej armii. Mówiąc szczerze, będziemy robić wszystko, aby pozostawić armię w takiej liczebności, jak jest dzisiaj (…) armia może się modernizować – to takich zmian można oczekiwać po zakończeniu wojny. Zwiększenie ukompletowania, modernizacja” – powiedział Wołodymyr Zelensky podczas rozmowy z mediami w Czernihowie, 3 kwietnia 2025 roku.

Kolejną kwestią, jaka nie podlegać będzie dyskusji, jest w ocenie ukraińskie prezydenta sprawa uznania zajętych przez Rosję terenów za rosyjskie. Jest to krok, na jaki Ukraina nie może się zgodzić. „To czasowo okupowane terytoria (…) sprawiedliwy pokój nastanie wtedy, gdy powrócą one do nas, ale można szukać kompromisów tak, aby odbyło się to drogą dyplomacji” – powiedział Zelensky.

Prezydent Ukrainy ponownie zwrócił uwagę na konieczność otrzymania przez Ukrainę gwarancji bezpieczeństwa, jak również pozostania w sojuszach z krajami wchodzącymi w skład NATO.

Na podstawie: pravda.com.ua, ukrinform.ua,