Dowódca NATO w Europie: Rosja odbudowuje swój potencjał

Generał Christopher Cavioli, dowódca sił NATO w Europie ostrzegł, że Federacja Rosyjska odbudowuje swój potencjał wojskowy i będzie nadal stanowić zagrożenie dla krajów Sojuszu.

„Rosja jest chronicznym i coraz większym zagrożeniem dla NATO. Państwem, które jest gotowe użyć siły dla spełnienia swoich celów” – powiedział amerykański generał podczas wystąpienia w Senacie USA 3 kwietnia 2025 roku. Dodał, że Moskwa prowadzi działania destabilizacyjne wobec krajów europejskich, a także wobec innych państw.

Ponadto, zdaniem generała, Rosja odbudowuje swoje zdolności wojskowe pomimo strat poniesionych w wojnie z Ukrainą i dzieje się to „szybciej, niż przewidywali analitycy”. W jego ocenie podstawą obrony wschodniej flanki NATO powinny stać się armie krajów tego regionu, natomiast obecność USA jest istotną nadal wobec niektórych zdolności, posiadanych przez USA, a których nie mają jeszcze kraje europejskie. Kluczową sprawą jest amerykańska mobilność i zdolność do szybkiego rozmieszczenia sił tam, gdzie może być to niezbędne.

W ocenie dowódcy sił NATO w Europie, Ukraina ma szansę zakończyć wojnę z Rosją pozytywnym rezultatem, choć prawdopodobnie nie odzyska zajętych przez FR terenów. Armia ukraińska była w stanie znaleźć rozwiązania części swoich problemów, w tym wynikających z braku dostatecznej liczby żołnierzy, przede wszystkim dzięki usprawnieniu mobilizacji i właściwej rotacji żołnierzy.

Według informacji przekazanych przez generała Cavioli, obecnie trwają prace nad dostarczeniem kolejnych samolotów typu F-16 dla Sił Powietrznych Ukrainy, dzięki czemu do lata br. powinna ona posiadać ok. 45 maszyn tego typu, a także co najmniej 6 francuskich myśliwców Mirage-2000.

Na podstawie: pravda.com.ua, tvn24.pl,