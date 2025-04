Minister obrony Finlandii: Rosja będzie kontynuować agresywną politykę

Zdaniem szefa resortu obrony Finlandii, zakończenie wojny rosyjsko-ukraińskiej nie będzie oznaczało końca rosyjskiego zagrożenia dla Europy.

„Wiemy, że Rosja jest obecnie poważnym zagrożeniem dla Ukrainy, ale w dłuższej perspektywie, w ciągu 3do 5 lat, będzie także zagrożeniem dla Europy, jeśli nie wzmocnimy naszej obrony” – powiedział przed spotkaniem w ramach nieformalnego spotkania ministrów obrony krajów UE w Warszawie Anti Hakkanen, minister obrony Finlandii.

Wobec powyższego, konieczna jest rozbudowa zdolności obronnych Europy i dalsze wsparcie Ukrainy. „Największa pomyłka, jaką może zrobić Europa – to uznać, że jeśli na Ukrainie nastanie pokój, to będzie to oznaczać koniec agresji (Rosji – przyp.). Nie, musimy teraz budować niezależną obronność w długookresowej perspektywie” – powiedział fiński minister.

Finlandia, która od niedawna jest członkiem NATO, wspiera Ukrainę dostawami uzbrojenia. Ostatni, 28 pakiet pomocy wojskowej, został przekazany 13 marca 2025 i miał wartość 200 milionów euro.

Na podstawie: ukrinform.ua,