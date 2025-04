USA grożą wycofaniem się z procesu pokojowego na Ukrainie

Wiceprezydent USA wezwał obie strony do ustępstw pod groźbą zakończenia aktywności USA na rzecz rozejmu w wojnie rosyjsko-ukraińskiej

„Obecne linie, gdzieś blisko do nich – to jest to miejsce, gdzie w ostatecznym rozrachunku pojawią się linie rozgraniczenia w tym konflikcie” – powiedział J.D. Vance podczas konferencji prasowej po spotkaniu z prezydentem Indii. Według propozycji USA, obie strony mają zgodzić się na pewne ustępstwa terytorialne, a konflikt powinien zostać zamrożony wzdłuż linii zbliżonej do obecnego przebiegu linii frontu.

Zdaniem Vance’a, obie strony powinny zgodzić się na zamrożenie walk i dążyć do wypracowania stabilnego porozumienia.

Według propozycji amerykańskich, Krym miałby zostać uznany za rosyjski, a w zamian Rosja miałaby zrezygnować z dalszym roszczeń wobec Ukrainy. Ukraina miałaby także zrezygnować z członkostwa w NATO, ale nie mieć innych ograniczeń dotyczących polityki zagranicznej. Miałyby także zostać zniesione sankcje nałożone na Rosję.

Uznanie Krymu za rosyjski wykluczył zarówno Kijów jak i Unia Europejska.

Planowane na środę, 23 kwietnia 2025 roku rozmowy ws. rozejmu w Londynie, z udziałem delegacji Ukrainy i krajów UE zostały przesunięte na inny termin.

