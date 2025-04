Sikorski do Rosjan: mało macie?

Szef polskiego MSZ wygłosił expose w Sejmie

Minister Radosław Sikorski wystąpił w Sejmie, gdzie omówił główne priorytety polskiej polityki zagranicznej w aktualnej sytuacji międzynarodowej. „To najtrudniejsze z moich wystąpień, z prostego powodu, sytuacja międzynarodowa jest najtrudniejsza od dekad” – powiedział na wstępie szef polskiego MSZ, wskazując na problemy wynikające z toczącej się wojny rosyjsko-ukraińskiej, zmian układu sił i wojen celnych.

Sikorski podkreślił znaczenie członkostwa w NATO i UE dla polskiego bezpieczeństwa. „Warunkiem budowy potencjału obronnego jest potencjał gospodarczy (…) Dlatego wzmacniamy polską gospodarkę – dziś nie tylko jedną z największych, ale też najszybciej rozwijających się w Europie” – powiedział Radosław Sikorski.

Odnosząc się do wojny na Ukrainie, minister stwierdził, że Polska nie planuje wysłania żołnierzy do misji pokojowej na Ukrainie, jednak zapewni wsparcie dla takiej operacji, o ile będzie miała one miejsce. Dodał, że bez zaangażowania Polski nie byłoby możliwe wspieranie Ukrainy w czasie pełnoskalowej agresji Rosji.

„Rosja w swoim geopolitycznym oraz sakralno-geograficznym rozwoju nie jest zainteresowana istnieniem niepodległego państwa polskiego w żadnej postaci. Nie jest też zainteresowana istnieniem Ukrainy” – powiedział Sikorski odnosząc się do polityki rosyjskiej i poglądów rosyjskiego ideologa, Aleksandra Dugina. „Nigdy więcej nie będziecie tu rządzić. Ani w Kijowie, ani w Wilnie, ani w Rydze, ani w Tallinie, ani w Kiszyniowie. Mało macie ziemi? Jedenaście stref czasowych i wciąż wam mało? Zajmijcie się lepszym rządzeniem tym, co zgodnie z prawem międzynarodowym leży w obrębie waszych granic. Zamiast fantazjować o ponownym podbiciu Warszawy, martwcie się o to, czy utrzymacie Chajszenwaj (Władywostok – przyp.) – powiedział Sikorski odnosząc się do polityki rosyjskiej wobec Polski i Ukrainy.

„Europa stoi przed egzystencjalnym wyborem: albo wejdzie do gry, zjednoczona jako zawodnik wagi ciężkiej, albo skaże się na marginalizację” – powiedział Radosław Sikorski odnosząc się do globalnych zmian geopolitycznych, jakie obecnie mają miejsce.

Na podstawie: wp.pl, msz.gov.pl,