Sikorski ostrzega przed naciskami związanymi z zakończeniem wojny na Ukrainie

Szef polskiego MSZ zabrał głos po spotkaniu w Paryżu

„Wkrótce możemy zetknąć się z silnymi naciskami, aby podpisać porozumienie z Moskwą. Ale na jakie porozumienie może zgodzić się Europa? Zapewne nie na każdą umowę, jaka da Moskwie drugi oddech. Europ jest o wiele silniejsza, niż uważają rosyjscy liderzy, a Rosja o wiele słabsza, niż uważa wielu Europejczyków” – powiedział Radosław Sikorski.

Według ministra spraw zagranicznych RP, Ukraina chce pokoju i na niego zasługuje, ale pokój powinien być zawarty na sprawiedliwych warunkach i nie powinien być kapitulacją Kijowa. Kraje europejskie nie powinny także zakładać konkretnych dat, do jakich chcą wspierać Ukrainę, jako że to będzie zachęcać Rosję do dalszej walki.

„Powinniśmy zrobić wszystko, aby zapewnić jak najlepszą pozycję Kijowa w przyszłych rozmowach pokojowych” – podkreślił Radosław Sikorski.

Wcześniej prezydent Ukrainy Wołodymyr Zelensky stwierdził, że rozmowy o pokoju powinny odbyć się najpierw z administracją amerykańską, już po zaprzysiężeniu Donalda Trumpa, a dopiero później z władzami FR.

Już po inauguracji Donalda Trumpa, zaplanowanej na 20 stycznia 2025 roku, Ukrainę i kraje europejskie ma odwiedzić specjalny przedstawiciel prezydent USA ds. Ukrainy, generał Keith Kellog.

Na podstawie: prawda.com.ua,