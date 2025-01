Pierwsze samoloty Mirage 2000 trafią na Ukrainę jeszcze w styczniu 2025

Informację o planowanych dostawach przekazały francuskie media specjalizujące się w tematyce lotniczej

Wcześniej francuski rząd informował o planach dostarczenia pierwszych samolotów Dassault Mirage 2000-5 w pierwszym kwartale 2025 roku, choć bez wskazywania konkretnej daty. Według części źródeł pierwsze maszyny tego typu są już na Ukrainie, choć nie przedstawiono na to dowodów, jak również nie informowały o tym oficjalne źródła na Ukrainie. Według wstępnych deklaracji do SZU ma trafić od 3 do 6 samolotów tego typu.

Wiadomo, że samoloty, które trafią na Ukrainę są dostosowane do działań z wykorzystaniem ukraińskiej infrastruktury lotniskowej. Mają mieć także możliwość przenoszenia pocisków manewrujących SCALP i Storm Shadow: dotąd do ich odpalania wykorzystywano zmodernizowane w Polsce bombowce Su-24M.

Łączna pomoc wojskowa Francji dla Ukrainy w 2024 roku wyniosła ok. 2 mld euro. Objęła ona m.in. haubice samobieżne CAESAR jak również bomby kierowane HAMMER, które są zrzucane z samolotów MiG-29 i Su-25.

Ukraina otrzymała już pierwsze dostawy samolotów myśliwskich F-16. Łącznie Siły Powietrzne Ukrainy mają otrzymać ok. 60 maszyn tego typu od Danii, Norwegii, Holandii i Belgii. Jak na razie nie wiadomo, ile samolotów tego typu dostarczono, choć prawdopodobnie jest to kilkanaście egzemplarzy. Są one aktywnie wykorzystywane do działań przechwytujących w czasie ataków rakietowych, a według niepotwierdzonych informacji – także do wsparcia działań ofensywnych na wschodzie kraju, w tym w obwodzie kurskim (informacje z końca lata 2024r.).

Na podstawie: defence24.pl, mil.in.ua,