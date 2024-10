USA: żołnierze z Korei Północnej zostali przerzuceni w pobliże Ukrainy

Zdaniem Pentagonu, jednostki z KRLD mogą wejść do działań bojowych w ciągu kilku tygodni

Według amerykańskich ocen, Korea Północna wysłała do działań przeciwko Ukrainie i wsparcia Rosji około 10 tysięcy żołnierzy, którzy mogą wziąć udział w działaniach bojowych w ciągu najbliższych kilku tygodni. Część z nich została już rozlokowana w pobliżu granicy ukraińsko-rosyjskiej.

Głównym zadaniem wojskowych z Korei Północnej może być udział w operacjach na terytorium obwodu kurskiego.

W ocenie zarówno USA jak i NATO (o czym poinformował 28 października 2024 roku sekretarz generalny Sojuszu Mark Rutte), udział żołnierzy z KRLD w walkach przeciwko Ukrainie to poważna eskalacja działań wojennych ze strony Rosji.

Według prezydenta Ukrainy, przebywającego z wizytą na Islandii, Rosja skierowała do działań bojowych pierwszą grupę żołnierzy z Korei, liczącą ok. 3 tysięcy ludzi, a docelowo ma to być 12 tysięcy. Zelensky przypomniał, że wcześniej Korea Północna przekazała Rosji pociski artyleryjskie i rakiety balistyczne KN-23.

