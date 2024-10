Szef niemieckiej armii: atak Rosji na NATO jest możliwy

Niemcy mają zamiar wdrożyć przygotowania na wypadek wojny z Rosją

„Rosyjski atak na terytorium NATO nie jest już abstrakcyjną możliwością, ale realnym zagrożeniem” – powiedział w wywiadzie dla magazynu „Defence Network” generał Casten Breuer. Dodał, że nie jest to scenariusz pewny, lecz choć „to nie musi się wydarzyć, ale może”.

Aby zapobiec takiemu scenariuszowi rozwoju wydarzeń, konieczne jest wiarygodne odstraszanie, jako że Rosja może być gotowa do ataku na terytorium NATO w ciągu od 5 do 8 lat. W takim scenariuszu Niemcy, ze względu na swoje położenie, byłyby narażone zarówno na bezpośredni atak jak i na operacje dywersyjne.

„Bez względu na to, gdzie zostaną rozmieszczone wojska naszych natowskich partnerów na wschodniej flance — będą one przemieszczać się przez Niemcy, które pełnią funkcję „węzła logistycznego” dla wojsk NATO” – powiedział niemiecki generał wskazując na konieczność ochrony infrastruktury zapewniającej transport wojsk, paliw, amunicji, żywności i innych środków niezbędnych do działań defensywnych.

Na podstawie: tvn24.pl, wp.pl