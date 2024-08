ISW: Ukraina ma szansę przeprowadzić skuteczne działania kontrofensywne

W ocenie amerykańskich analityków, rosyjska armia będzie mierzyć się z brakiem odpowiednich środków i sił do dalszych działań ofensywnych

W średnio- i długoterminowej perspektywie, Rosja nie będzie w stanie zgromadzić odpowiednich sił zarówno jeśli chodzi o personel jak i technikę wojskową, niezbędną do prowadzenia działań zaczepnych. To powinno stworzyć stronie ukraińskiej warunki do skutecznych operacji kontrofensywnych. Warunkiem do tego jest w ocenie ISW „odpowiednia pomoc krajów Zachodu w sferze bezpieczeństwa”.

Według ocen zachodnich ekspertów, braki po stronie rosyjskiej są coraz bardziej widoczne, a ich wpływ na sytuację na froncie będzie się pogłębiać. Przyczyną tego są przede wszystkim wysokie straty, które mogą zmusić władze FR do ogłoszenia kolejnej mobilizacji w sferze gospodarki i przemysłu zbrojeniowego.

Według ocen Ministerstwa Obrony Wielkiej Brytanii, przy aktualnym tempie działań, strona rosyjska będzie potrzebowała jeszcze co najmniej pięciu lat aby zająć pozostałe terytorium czterech ukraińskich obwodów o której obecnie toczą się walki i będzie to kosztowało Rosję jeszcze do 1,5 mln zabitych żołnierzy.

Na podstawie: ukrinform.ua,