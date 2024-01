Donald Tusk w Kijowie: Polska poprze szybkie wejście Ukrainy do UE

Premier RP złożył wizytę w Kijowie, gdzie spotkałem się z prezydentem i premierem Ukrainy.

„Osiągnęliśmy porozumienie z prezydentem co do roli Polski, jaka będzie w pełni popierać szybkie wstąpienie Ukrainy do Unii Europejskiej” – powiedział Donald Tusk podczas konferencji prasowej po rozmowach z Wołodymyrem Zelenskym.

„Priorytetem było odnalezienie języka, w którym obie strony rozumieją, o co im tak naprawdę chodzi, co jest wspólnego, a gdzie pojawia się konflikt interesów i jak rozwiązać taki konflikt” – stwierdził szef polskiego rządu, odnosząc się do relacji dwustronnych pomiędzy Kijowem, a Warszawą.

Podczas rozmów uzgodniono, że Polska przekaże Ukrainie kolejny pakiet pomocy wojskowej. „Doceniamy tą niezmienną pomoc. Jest też nowa forma współdziałania co do zwiększenia zakupów uzbrojenia dla potrzeb Ukrainy” – powiedział Wołodymyr Zelensky dodając, że rozmowy, jakie przeprowadził z Donaldem Tuskiem były „bardzo produktywne”.

Premier Donald Tusk spotkał się także z premierem Ukrainy, Denisem Szmyhalem. Rozmowy pomiędzy politykami dotyczyły m.in. kwestii embarda na ukraińskie produkty rolne, sytuacji na granicy polsko-ukraińskiej oraz możliwości zwiększenia jej przepiustowości.

Polska włączyła się również do działań na bazie deklaracji grupy G7 o „gwarancjach bezpieczeństwa” dla Ukrainy. Oba kraje rozpoczną również prace nad umową dwustronną o pomocy wojskowej dla Ukrainy.

Na podstawie: pravda.com.ua, tvn24.pl