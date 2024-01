Blinken: chcemy skoncentrować się na pomocy Ukrainie

Sekretarz stanu USA podczas wizyty na Forum Ekonomicznym w Davos odniósł się do aktualnej sytuacji Ukrainy toczącej wojnę z Rosją.

Zdaniem szefa amerykańskiej dyplomacji, obecnie należy skoncentrować się na inwestycjach w sektorze prywatnym na Ukrainie, pomocy państwu ukraińskiemu w odparciu rosyjskiej agresji i reformach na drodze do integracji z UE. „Jeśli połączyć te trzy elementy razem, to można zobaczyć obraz Ukrainy, jaka nie tylko przetrwa, ale także będzie się rozwijać. To najlepsza odpowiedź dla Putina. I to także najlepsza odpowiedź dla nas, bo oznacza, że kraj wkrótce stanie na nogi” – powiedział Blinken podczas wywiadu dla telewizji CNBC podczas pobytu w Davos.

Anthony Blinken dodał, że administracja USA nadal pracuje nad tym, aby Kongres zgodził się na finansowanie dalszej pomocy dla Ukrainy, a wsparcie tej inicjatywy jest w obu izbach amerykańskiego parlamentu. Stwierdził również, że gdyby USA pozwoliły Rosji na sukces na Ukrainie i wstrzymały pomoc, wówczas Putin poszedłby dalej i zagroził innym krajom, także państwom NATO, wobec których USA mają twarde zobowiązania, wynikające z artykułu 5 Traktatu Waszyngtońskiego.

Również w ocenie przewodniczącego Komitetu Wojskowego NATO, admirała Roba Bayera, rezultat wojny na Ukrainie będzie miał krytyczne znaczenie dla bezpieczeństwa międzynarodowego. „W tym roku ponad 2 miliary ludzi będą decydować swoimi głosami w demokratycznych wyborach, dlatego koncepcja demokracja powinna być broniona bardziej, niż kiedydolwiek. Ukraiński naród i Siły Zbrojne robią to w sposób, jakiego nie widzieliśmy wcześniej (…) dziś mamy 693 dzień tego, co miało być według Rosja, trzydniową operacją” – powiedział admirał Bayer podkreślając, że wojna ta nie była sprowokowana żadnym realnym zagrożeniem dla Rosji.

Na podstawie: ukrinform.ua,