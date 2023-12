Ukraińskie lotnictwo zniszczyło rosyjski okręt desantowy

Do ataku na jednostkę doszło w porcie w Feodosiji na Krymie.

Zgodnie z komunikatem SZ Ukrainy, trafiony został okręt desantowy „Nowoczerskask”, prawdopodobnie przewożący amunicję i irańskie drony typu Szahed-131/136. W wyniku ataku, najprawdopodobniej z wykorzystaniem pocisków rakietowych „Storm Shadow” lub podobnych, doszło do dużej eksplozji i pożaru, które doprowadziły do zniszczenia okrętu. Do ataku strona ukraińska wykorzystała samoloty typu Su-24.

Jednostki projektu 775 „Ropucha”, takie jak zniszczony okręt, są w ostatnim czasie wykorzystywane do zaopatrywania sił rosyjskich na Krymie. Strata kolejnego okrętu tego typu znacznie utrudni ten proces.

Równocześnie, pojawiły się informacje o ukończeniu przez pierwszą grupę ukraińskich pilotów szkolenia na samolotach F-16, jak również o użyciu bojowym tych maszyn w pobliżu Chersonia, gdzie siły rosyjskie w ostatnich 3 dniach straciły 4 bombowce Su-34 i 1 myśliwiec Su-30SM. Nie ma potwierdzenia udziału tych maszyn w operacjach bojowych ani ich dostawy na Ukrainę.

