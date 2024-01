Ukraina odparła kolejny atak rakietowy Rosji

Nad ranem 8 stycznia 2024r. rosyjska armia przeprowadziła kolejny atak rakietowy na ukraińskie miasta.

Pod ostrzałem znalazły się m.in. Kijów, Charków, Dnipro i Zaporoże. W czasie ataków wykorzystane zostały m.in. drony Szahed-131/136, pociski manewrujące Ch-101, pociski przeciwlotnicze S-300/400, a także rakiety hipersoniczne Ch-47M2 „Kindżał”. Większość z nich została zestrzelona przez ukraińską obronę przeciwlotniczną: zniszczono 8 dronów oraz 18 z 24 pocisków manewrujących.

W wyniku ataków w Zaporożu oraz Charkowie, a także w Nowomoskowsku k. Dnipra pociski lub ich odłamki trafiły w dzielnice mieszkalne powodując zniszczenia w infrastrukturze cywilnej. W Kijowie został uszkodzony wodociąg w jednej z dzielnic, co spowodowało problemy z dostawami wody. Wiadomo o 4 ofierach śmiertelnych i ok. 35 rannych w całej Ukrainie.

To kolejny z serii ataków rakietowych Rosji na Ukrainę. Poprzednie, z wykorzystaniem odpowiednio ok. 150 i ok. 100 środków napadu powietrznego miały miejsce 29 grudnia 2023 i 2 stycznia 2024 roku. Celami uderzeń były przede wszystkim Kijów i Charków.

Na podstawie: pravda.com.ua,