ISW: Rosja chce przejąć inicjatywę w wojnie z Ukrainą

Zdaniem ekspertów amerykańskiego think-tanku, ma to nastąpić do wyborów prezydenckich w Rosji

Według ocen Institute of the Study of War, działania zaczepne podjęte przez stronę rosyjską na wielu odcinkach frontu mają na celu uzyskanie korzyści terytorialnych przed marcem 2024 roku, kiedy planowane są wybory prezydenckie w Rosji.

Obszarem aktywnych działań są odcinki linii frontu w obwodach charkowskim i ługańskim, a także w zachodniej części obwodu zaporoskiego. Najtrudniejsza sytuacja dla strony ukraińskiej utrzymuje się w pobliżu Bachmutu i Awdijewki. Równocześnie, siły ukraińskie utrzymują inicjatywę w działaniach na południowym odcinku linii frontu, zwłaszcza w pobliżu Chersonia, gdzie trwają działania zaczepne również na wschodnim brzegu Dniepru.

Istnieją obawy co do podjęcia przez Rosję działań zaczepnych również na północnym odcinku frontu, w pobliżu Kupiańska, lub Charkowa i Sum.

