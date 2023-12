Minister energetyki Ukrainy: możliwe są czasowe wyłączenia prądu

Zdaniem Hermana Hałuszczenko, jeśli wystąpią problemy, to będą one miały charakter tymczasowy

„Jedyna zagrożenie systemowej awarii to ataki Rosjan. Ale nawet jeśli tak będzie i to będzie miało systemowy charakter, to będą to skutki tymczasowe” – powiedział minister energetyki Ukrainy. Równocześnie, Hałuszczenko zwrócił uwagę na wzrost spożycia energii elektrycznej, nawet w porównaniu z 2021 rokiem. W związku z tym przedstawiciele sektora energetycznego apelują o ograniczenie zużycia energii elektrycznej.

„Ważne, aby ludzie rozumieli: jesteśmy na wojnie. A to oznacza, że trzeba oszczędnie wykorzystywać energię, zwłaszcza w godzinach największego zużycia” – dodał Hałuszczenko.

11 grudnia 2023 Ukraina kolejny raz korzystała z pomocy systemów energetycznych Polski i Rumunii w związku z deficytem mocy we własnym systemie na poziomie 2,2%.

Przedstawiele ukraińskich władz ostrzegają przed ryzykiem zmasowanych uderzeń na ukraińską infrastrukturę energetyczną, zwłaszcza gdy temperatura powietrza przez dłuższy czas będzie utrzymywać się poniżej zera.

W nocy z 10 na 11 grudnia Rosjanie przeprowadzili atak rakietowy na Kijów z wykorzystaniem pocisków balistycznych oraz dronów. Obrona przeciwlotnicza zestrzeliła 8 pocisków balistycznych i 18 dronów – wszystkie użyte w ataku.

Na podstawie: pravda.com.ua,