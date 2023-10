Prezydent RP: jesteśmy zdeterminowani by wspierać Ukrainę

Andrzej Duda skomentował założenia polskiej polityki wobec Ukrainy po udziale w konferencji dotyczącej wsparcia dla Kijowa.

„Jesteśmy nadal (…), wszyscy przywódcy zdeterminowani do tego, by wspierać Ukrainę (…) Jesteśmy jednym z kluczowych państw, jeżeli chodzi o pomoc dla Ukrainy” – powiedział Andrzej Duda, wskazują, że Kijów potrzebuje zarówno pomocy militarnej jak i humanitarnej.

„Rozmawialiśmy również o przyszłych planach, także i odbudowy Ukrainy. Każdy praktycznie o tym wspominał, że to jest ten następny krok, który będzie konieczny i na który trzeba będzie się przygotowywać. I te przygotowania już powinny być czynione. Ale przede wszystkim rozmawialiśmy o dalszej pomocy militarnej” – dodał prezydent RP. Zwrócił również uwagę na to, że terytorium Polski jest kluczowe dla tej pomocy, jako że to przez Polskę biegną szlaki drogowe i kolejowe na Ukrainę.

W telekonferencji zorganizowanej z inicjatywy strony amerykańskiej wzięli udział przedstawiciele krajów G7 oraz kilkunastu innych państw NATO i UE, jakie pozostają aktywnie zaangażowane w pomoc dla Ukrainy.

Na podstawie: prezydent.pl,