Kursy językowe w Niemczech sprzyjają integracji uchodźców z Ukrainy. Badanie EWL i UW

99% uchodźców z Ukrainy integruje się ze społeczeństwem niemieckim. Za tak wysoki wynik odpowiadają m.in. kursy językowe, w których uczestniczy ponad połowa (52%) uchodźców – wynika z badania „Z Polski do Niemiec. Nowe trendy ukraińskiej migracji uchodźczej” przeprowadzonego na zlecenie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów przez Platformę Migracyjną EWL oraz Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego.

Badanie pokazało, że blisko 84% ukraińskich uchodźców przeszło proces integracji w Polsce, podczas gdy w Niemczech odsetek ten wynosi aż 99%. Zdaniem autorów badania uchodźcy w Polsce skupili się przede wszystkim na nawiązywaniu kontaktów ze społecznością lokalną, z kolei w Niemczech kluczową rolę w procesie integracji uchodźców odegrały kursy języka niemieckiego, stanowiące podstawę dla ułatwienia komunikacji i zrozumienia kultury kraju przyjmującego.

34% respondentów przyznało, że integrowało się w Polsce poprzez kontakt ze społecznością lokalną, a co trzeci uchodźca (33%) w swoim miejscu pracy. Z kolei 16% ankietowanych przyznało, że nie integrowało się w trakcie pobytu w Polsce. Jednak warto pamiętać, iż większość, spośród 16% nieintegrujących się respondentów, przebywała w Polsce krócej niż 1 miesiąc.

99% ukraińskich uchodźców zadeklarowało, że przeszło proces integracji w Niemczech. Ponad połowa uchodźców (52%) integrowała się poprzez uczestnictwo w kursach językowych, a 43% poprzez kontakt ze społecznością lokalną. Ponadto obywatele Ukrainy w Niemczech, częściej niż w Polsce (8%), nawiązywali kontakt z rodzicami dzieci w szkołach lub przedszkolach (23%).

„Z badań wynika, że z niemieckim społeczeństwem integruje się niemal 99% ukraińskich uchodźców, co można uznać za ogromny sukces kraju przyjmującego. By ułatwić uchodźcom wejście na rynek pracy, jak i integrację w nowym środowisku, niemieckie przedsiębiorstwa oraz władze lokalne i centralne wprowadziły szereg inicjatyw, takich jak kursy językowe czy zawodowe, które przyczyniły się do osiągnięcia tego wyniku” – komentuje wyniki badań Michalina Sielewicz, dyrektorka rozwoju międzynarodowego EWL Group.

Jak podkreślają autorzy raportu, istotny w tym kontekście jest fakt, że niemal co drugi ukraiński uchodźca (49%) przyjechał z Polski do Niemiec z dziećmi poniżej 18. roku życia. W tym 36% badanych przyjechało z jednym dzieckiem, a co dziesiąty z dwojgiem dzieci.

Raport powstał po przeanalizowaniu wyników badania sondażowego „Z Polski do Niemiec. Nowe trendy ukraińskiej migracji uchodźczej”, które zostało przeprowadzone w sierpniu 2023 roku w Niemczech przez Platformę Migracyjną EWL oraz Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego na zlecenie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP. Przebadanych zostało łącznie 400 obywateli Ukrainy, którzy po wybuchu wojny przyjechali do Polski, a następnie wyjechali do Niemiec. Partnerami badania jest Związek Przedsiębiorców i Pracodawców oraz Instytut Zachodni.

