W Polsce trwają remonty ukraińskich czołgów

W Zakładach Mechanicznych Bumar Ładędy w Gliwicach trwają remonty czołgów Leopard 2A4.

Pierwsze prace rozpoczęły się w lipcu 2023 roku, gdy do Gliwic trafiły pierwsze dwa czołgi tego typu. Obecnie w gliwickich zakładach jest remontowanych 5 czołgów typu Leopard 2A4, prawdopodobnie przekazanych Ukrainie przez Kanadę, Norwegię lub Polskę. Docelowo, w Polsce mają być realizowane również remonty czołgów typu T-64 i T-72 różnych modyfikacji.

Jak dotąd na Ukrainę trafiło ok. 80 czołgów typu Leopard 2 różnych modyfikacji – od A4 do A6. Polska przekazała Ukrainie 14 wozów tego typu, a także ok. 230 czołgów T-72MR/M1R oraz według różnych źródeł od 30 do 60 czołgów PT-91.

Zgodnie z zawartym pomiędzy Polską a Niemcami porozumieniem, remonty i serwisowanie czołgów Leopard 2 ma być realizowane w Polsce.

Na podstawie: defence24.pl,