Donald Tusk o wsparciu dla Ukrainy: nikt nie chce kwestionować pomocy wojskowej

Lider Koalicji Obywatelskiej uczestniczył w dyskusji na temat relacji polsko-ukraińskich, w której wzięli udział także byli wojskowi i politycy.

„Jesteśmy chyba wszyscy tutaj przekonani co do oczywistych kwestii, celów, interesów Polski. One się przecież nie zmieniły od momentu wybuchu tej wojny. W interesie Polski, co oczywiste, jest zwycięstwo Ukrainy w tej wojnie. To będzie miało także swoje konsekwencje w odniesieniu do kwestii gospodarczych i uchodźczych, ale tu nasza postawa państwa polskiego nie powinna się zmienić ani na jotę. Wsparcie dla Ukrainy w jej wojennym wysiłku nie powinno podlegać dyskusji” – powiedział Donald Tusk podczas dyskusji o relacjach Polski i Ukrainy. Dodał, że nikt nie może i nie chce kwestionować dalszego wsparcia wojskowego Polski dla Ukrainy. Powinno ono, zdaniem lidera KO, zakładać efektywne wsparcia państwa ukraińskiego, jak również stałe zwiększanie bezpieczeństwa Polski.

„Nie muszę nikogo przekonywać, jak wielkim kapitałem było to, co udało się zbudować w pierwszych miesiącach wojny, poprzez tę masową, obejmującą miliony polskich rodzin, akcję solidarności z uchodźcami z Ukrainy i to jest kapitał, który jest absolutnie bezcenny” – powiedział Tusk.

W spotkaniu wzięli udział gen. Mieczysław Gocuł, gen. Jarosław Stróżyk, gen. Jan Rajchel i gen. Radosław Kujawa, a także były szef MSZ Radosław Sikorski, Michał Kołodziejczak, Paweł Kowal, Jakub Karnowski i prof. Maciej Duszczyk.

