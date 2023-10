Niemcy i USA przekażą kolejną pomoc wojskową Ukrainie

Ministerstwo Obrony Niemiec zapowiedziało przekazanie Ukrainie kolejnych systemów obrony przeciwlotniczej.

Zgodnie z oświadczeniem Berlina, na Ukrainę mają trafić dodatkowe systemy przeciwlotnicze Patriot i IRIS-T, a także trzy kolejne zestawy przeciwlotnicze Gepard. Do SZ Ukrainy trafić ma 10 kolejnych czołgów Leopard 1A5 i pojazdy do ewakuacji rannych. Łączna wartość pomocy to ok. 1 mld euro.

Wcześniej zapowiadano, że w październiku Ukraina ma otrzymać trzeci system IRIS-T SLM (średniego zasięgu) i drugi IRIS-T SLS (bliskiego zasięgu). Ponadto, Niemcy mają przekazać ukraińskim Siłom Specjalnych Operacji pakiet pomocy o wartości 20 mln euro.

Również USA mają w najbliższych dniach ogłosić kolejny pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy. Ma on zawierać m.in. pociski przeciwlotnicze AIM-9 oraz przeciwpancerne TOW, amunicję dla zestawów HIMARS, precyzyjne uzbrojenie lotnicze oraz amunicję artyleryjską 155 i 105mm, a także systemy do zwalczania dronów.

Z punktu widzenia Ukrainy i nadchodzącego okresu zimowego kluczowe znaczenie mają dostawy systemów obrony przeciwlotniczej oraz amunicji do nich. Rok temu, 10 października 2022 roku, Rosja przeprowadziła pierwszy zmasowany atak przeciwko ukraińskiej infrastrukturze energetycznej, wystrzeliwując 80 pocisków manewrujących. Ukraińska obrona przeciwlotnicza zestrzeliła wówczas ponad połowę z nich. Dostawy zachodnich systemów obrony przeciwlotniczej w kolejnych miesiącach zwiększyły znacząco skuteczność ukraińskiej OPL.

