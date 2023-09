Andrzej Duda: wolność nie jest dana raz na zawsze i nie utrzyma się sama

Prezydent RP zabrał głos podczas uroczystości rocznicowych wybuchu II wojny światowej, które odbyły się nad ranem 1 września 2023 roku na Westerplatte.

„Bo gdybyśmy mieli flotę bombowców, gdybyśmy mieli wojska pancerne, prawdopodobnie hitlerowskie Niemcy nie odważyłyby się nas zaatakować, mając perspektywę możliwych bombardowań Berlina i innych niemieckich miast, mając perspektywę zmasowanej, twardej obrony nie do przebicia” – powiedział prezydent, wskazując na zasadność ponoszenia wydatków na cele rozbudowy armii, jakie są realizowane obecnie.

Prezydent RP odniósł się również do aktualnej sytuacji w Europie i wojny na Ukrainie. „Jakże wymownie widzimy to od 24 lutego 2022 roku – czarnej daty dla naszych sąsiadów z Ukrainy, czarnej daty rosyjskiej napaści pełnoskalowej na to niepodległe państwo, kolejnej rosyjskiej próby w XXI wieku zmienienia siłą granic w Europie. Czy myślicie, że ostatniej? Nie bądźmy naiwni i na szczęście nie jesteśmy” – powiedział Andrzej Duda.

1 września 1939 roku nastąpił atak na polską placówkę wojskową na Westerplatte – był to jeden z pierwszych ataków, jakie rozpoczęły II wojnę światową.

Na podstawie: prezydent.pl,