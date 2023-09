Budanow: wojna powinna toczyć się na terytorium Rosji

Według szefa ukraińskiego wywiadu wojskowego, działania zbrojne należy przenieść do Federacji Rosyjskiej.

„To doskonały pomysł według mnie. Wojna powinna być przeniesiona na inne terytorium, jakim, co oczywiste, jest dla nas FR” – powiedział Budanow w wywiadzie dla Ukrinform. Dodał, że im szersze operacje będą tam prowadzone, tym lepiej.

Ponadto, w ocenie szefa ukraińskiego wywiadu wojskowego, Rosja poniosła na Ukrainie strategiczną porażkę, niezależnie od tego, jakie będą dalsze działania Moskwy. „I odwrotnie, nie jest już możliwa strategiczna porażka Ukrainy” – powiedział Budanow. Jego zdaniem, Rosja będzie potrzebować co najmniej 10 lat aby móc zacząć przygotowywać rewanż i kolejną wojnę, tym bardziej, że pozycja międzynarodowa i ekonomiczna Rosji jest obecnie bardzo słaba.

Ponadto, wedug szefa HUR, członkowie Grupy Wagnera przebywający na Białorusi nie stanowią obecnie zagrożenia dla Ukrainy. Budanow odniósł się także do ocen tempa działań kontrofensywnych na południu kraju. „Kwestia szybkości działań – to sprawa Sztabu Generalnego. Jakie są terminy wykonania celów operacji – ja to wiem, ale czy wiedzą to ludzie, którzy tak mówią?” (tj. uważają, że tempo jest zbyt wolne – przyp. polukr.net). Dodał, że wsparcie wojskowe ze strony krajów zachodnich będzie trwało nadal.

Na podstawie: ukrinform.ua,