J. Ignat: F-16 może zmienić losy wojny

Według rzecznika Sił Powietrznych Ukrainy, dostawy samolotów wielozadaniowych F-16 dla Ukrainy mogą zmienić przebieg działań wojennych.

„Decyzję (o szkoleniu pilotów i przekazaniu F-16 Ukrainie) już mamy, teraz czekamy na ich realizację” – powiedział rzecznik Sił Powietrznych Ukrainy, płk Jurij Ignat dodając, że wsparcie z powietrza jest kluczem do suckesu działań naziemnych. „F-16 zapewnią to, co jest dziś najbardziej potrzebne – przewagę w powietrzu na terenach okupowanych” – dodał Ignat.

W weekend (19-20 sierpnia 2023) prezydent Ukrainy złożył wizytę w Szwecji i Danii, która była poświęcona dalszemu wsparciu dla Ukrainy. Podczas rozmów prezydenta Ukrainy w Szwecji mowa była o potencjalnych możliwościach sprzedaży na Ukrainę samolotów JAS-39 Gripen. Z kolei zgodnie z oświadczeniami liderów Danii oraz Niderlandów, Ukraina ma otrzymać od tych państw odpowiedniio 19 i 42 samoloty typu F-16, tuż po tym, gdy zakończą się szkolenia personelu naziemnego i pilotów.

Według wcześniejszych oświadczeń przedstawicieli strony ukraińskiej, do przekazania maszyn może dojść nie wcześniej, niż w przyszłym roku. W tym celu konieczne jest nie tylko szkolenie personelu, ale także przygotowanie infrastruktury lotniskowej. Program szkoleń dla ukraińskich pilotów ma być realizowany m.in. w Polsce.

Na podstawie: pravda.com.ua,