Biden: Rosja już przegrała wojnę

Zdaniem prezydenta USA porażka Moskwy wynika z braku możliwości osiągnięcia założonych celów wojny z Ukrainą

Joe Biden skomentował działania Federacji Rosyjskiej podczas spotkania z liderami Korei Południowej i Japonii, stwierdzając, że Rosja nie jest w stanie osiągnąć założonych na początku inwazji celów, a argumentacja prezydenta Władimira Putina co do podstaw interwencji jest śmieszna.

Brak reakcji świata na działania Rosji, byłoby, w ocenie amerykańskiego prezydenta, sygnałem do działania dla Chin co do Tajwanu. „Gdybyśmy niczego nie zrobili, gdybyśmy stali w miejscu, jaki sygnałby wysłalibyśmy co do Tajwanu, jaki to byłby sygnał dla całego świata?” – powiedział Joe Biden dodając, że rosyjski atak na Ukrainę nie jest tylko europejskim problemem, a coś podobnego nie wydarzyło się od zakończenia II wojny światowej.

Prezydent USA pozytywnie ocenił również zaangażowanie Korei Południowej i Japonii w pomoc dla Ukrainy.

Na podstawie: pravda.com.ua,