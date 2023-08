Andrij Jermak: Rosję trzeba będzie włączyć w rozmowy o zakończeniu wojny

Szef Biura Prezydenta Ukraiy wyraził taką opinię po rozmowach w Arabii Saudyjskiej.

Rozmowy w Arabii Saudyjskiej, które trwały w ciągu minionego weekendu (5-6 sierpnia 2023r.) dotyczyły działań, jakie należy podejmować w celu zakończenia wojny rosyjsko-ukraińskiej. W ocenie Andrija Jermaka, konieczne jest zorganizowanie jeszcze co najmniej dwóch spotkań; drugie z nich będzie miało na celu zakończenie wojny i do tego elementu konieczne będzie włączenie do rozmów przedstawicieli Federacji Rosyjskiej.

„Nie omawialiśmy (…) jakichś konkretnych terminów rozmów z Rosją. Ale na moment zakończenia wojny, konieczne będzie włączenie (kraju-agresora)” – powiedział Andrij Jermak. Dodał, że bez wycofania rosyjskich wojsk z Ukrainy, zakończenie wojny nie będzie możliwe.

Rosyjsie MSZ wyraziło oburzenie brakiem zaproszenie delegacji FR do rozmów w Arabii Saudyjskiej.

Polskę podczas spotkania w Arabii Saudyjskiej reprezentował szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydent RP, Marcin Przydacz, który potwiedził polskie wsparcie dla 10-punktowego planu pokojowego strony ukraińskiej. Łącznie w obradach wzięli udział przedstawiciele ok. 40 państw.

Na podstawie: ukrinform.ua, pravda.com.ua,