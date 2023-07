W Polsce rozpoczęło pracę centrum serwisowe ukraińskich Leopardów

Pierwsze dwa czołgi Leopard 2 trafiły do zakładów Bumar-Łabędy w Gliwicach.

O rozpoczęcie prac poinformował na Twitterze w sobotę, 22 lipca 2023 roku, minister obrony Mariusz Błaszczak. „Hub remontowy w Gliwicach rozpoczął działalność! Dwa pierwsze Leopardy już przyjechały z Ukrainy do zakładów Bumar” – napisał szef polskiego MON.

W Polsce mają przechodzić remonty zarówno czołgi uszkodzone w czasie walk, w przypadku, gdy ich naprawda nie będzie możliwa na Ukrainie, a także będą realizowane okresowe prace serwisowe.

Ukraina otrzymała co najmniej ok. 100 czołgów Leopard 2 różnych modyfikacji, które zostały już użyte w działaniach kontrofensywnych na południowym odcinku frontu. Ocenia się, że ok. 20% dostarczonych pojazdów doznała większych lub mniejszych uszkodzeń.

Na podstawie: ukrinform.ua,