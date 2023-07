Zelensky: kontrofensywa może przyśpieszyć

Według prezydenta Ukrainy, działania ukraińskiej armii w najbliższym czasie mogą mieć większą dynamikę.

„Wobec tego, że rozpoczęliśmy (działania kontrofensywne – przyp.) trochę później, można powiedzieć, że Rosja miała więcej czasu, aby zaminować teren i zbudować kilka linii obrony. Dlatego początek działań był powolny – nie chcieliśmy tracić wielu ludzi, a wojskowi nie chcieli ponosić dużych strat w sprzęcie. Dziś zbliżamy się do momentu, gdy działania kontrofensywne będą mogły być szybsze” – powiedział Zelensky podczas wystąpienia online na Forum Bezpieczeństwa w Aspen.

Według Wołodymyra Zelenskiego, wcześniejsze rozpoczęcie działań nie było możliwe wobec braku odpowiedniej ilości amunicji, sprzętu a także konieczne było przeprowadzenie szkoleń personelu w zakresie obsługi nowego sprzętu. „Oczywiście zawsze chcielibyśmy wcześniejszych pozytywnych informacji, ale nie rzucamy ludzi na miny i pod czołgi, lecz budujemy plany kontrofensywy zgodnie z planami naszych wojskowych i wywiadu” – powiedział Zelensky.

Prezydent Ukrainy odniósł się także do kwestii Mosty Krymskiego, jaki, jego zdaniem, powinien zostać zniszczony. „Most Krymski to nie tylko szlak logistyczny, ale i droga, którą codziennie wykorzystuje się dla dostarczania amunicji (…) każdy cel, jaki niesie wojnę, a nie pokój, musi być zneutralizowany” – powiedział ukraiński prezydent, dodając, że został on zbudowany w sprzeczności z prawem międzynarodowym i innymi normami.

17 lipca 2023 roku doszło do kolejnego ataku na Most Krymski, który został wyłączony z eksploatacji.

Na podstawie: pravda.com.ua, ukrinform.ua,