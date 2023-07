USA przekażą Ukrainie kolejny pakiet pomocy wojskowej

Nowy pakiet ma mieć wartość 1,3 mld USD

Według oświadczenia amerykańskiego resortu obrony, kolejny pakiet będzie zawierał m.in. 4 systemy rakietowe NASAMS, amunicję do systemów artyleryjskich oraz amunicję lotniczą różnych typów, pociski przeciwpancerne, drony (Phoenix i Switchblade), zestawy do zwalczania dronów (w tym systemy „Vampire”, wyposażone w lekkie pociski ziemia-powietrze) i WRE, a także sprzęt łączności oraz ok. 300 różnych pojazdów logistycznych i inżynieryjnych, w tym pozwalających na ewakuację sprzętu z pola walki.

Wsparcie wojskowe dla Ukrainy było tematem wczorajszych (18 lipca 2023r.) konsultacji w niemieckim Ramstein. Według ocen strony amerykańskiej, obecnie Ukraina jest w kluczowym momencie wojny, wobec czego konieczne jest wzmocnienie jej zdolności wojskowych, co ma zapewnić m.in. wspomniany pakiet pomocy wojskowej.

Na podstawie: pravda.com.ua, ukrinform.ua,