Prezydent Ukrainy odwiedził Czechy i Słowację

Wołodymyr Zelensky spotkał się z przywódcami obu krajów.

Podczas rozpoczętej w czwartek, 6 lipca 2023 roku wizyty w Czechach uzgodniono dostawy uzbrojenia dla Ukrainy: w tym śmigłowców szturmowych, amunicji o dużych kalibrach (100 tysięcy sztuk), jak również pomoc szkoleniową w zakresie przygotowania pilotów samolotów F-16.

Jak dotąd, Czechy przekazały Ukrainie ok. 700 sztuk cięzkiego uzbrojenia, o czym poinformował premier Czech, Petr Fiala. Podczas rozmów z Wołodymyrem Zelenskym była mowa również o współpracy w zakresie produkcji amunicji. „Nasze kraje mogą znacznie wzmocnić współpracę w sektorze wojskowo-przemysłowym i tak się stanie. Rozmawialiśmy o konkretnych projektach co do pocisków i techniki wojskowej” – powiedział prezydent Ukrainy.

Z kolei podczas wizyty na Słowacji ustalono przekazanie Ukrainie 16 armatohaubic „Zuzana” oraz rozpoczięcie prac nad stworzeniem nowego projektu haubicy samobieżnej. Mowa była również o wspólnej produkcji amunicji artyleryjskiej.

„Ukraina i Słowacja osiągnęły taki poziom współpracy, jaki wzmacnia bezpieczeństwo i wymiar międzynarodowy obu krajów” – powiedział na konferencji prasowej Wołodymyr Zelensky po spotkaniu z prezydent Słowacji, Zuzaną Caputową.

Na podstawie: pravda.com.ua,