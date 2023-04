Niemcy przekazali Ukrainie zestawy Patriot

Informacja o przekazaniu wyrzutni i rakiet pojawiła się na stronie internetowej niemieckiego rządu.

Poza baterią „Patriot” i amunicją na Ukrainę trafiły także samochody ciężarowe (16 sztuk) i dwa pojazdy patrolowe. System trafił na Ukrainę zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami strony niemieckiej, która zadeklarowała przekazanie jednej baterii „Patriot”. Niemcy wysłały systemy tego typu także do Polski i Słowacji, gdzie realizują one zadania zabezpieczenia lokalnej przestrzeni powietrznej w związku z trwającym na Ukrainie konfliktem zbrojnym.

Ponadto, na Ukrainę trafiła także druga bateria niemieckich systemów IRIS-T. Pierwszy system tego typu został dostarczony w połowie października 2022 roku. System okazał się bardzo skuteczny przeciwko rosyjskim pociskom manewrującym.

Dostawy zestawów przeciwlotniczych tego typu dla Ukrainy deklarowały także USA i Holandia – mowa była odpowiednio o co najmniej trzech i jednej baterii tego typu, co oznacza, że Ukraina powinna dysponować co najmniej pięcioma bateriami systemu „Patriot”. Dostawy z USA miały zostać zrealizowane pod koniec marca br.

Również pod koniec marca zakończyły się szkolenia ukraińskich obsług wspomnianych pocisków.

Podczas kolejnego spotkania formatu Ramstein 21 kwietnia 2023 roku szczególna uwaga ma być poświęcona dostawom pocisków do posiadnych przez Ukrainę zestawów przeciwlotniczych krótkiego i średniego zasięgu.

Na podstawie: pravda.com.ua, mil.in.ua,